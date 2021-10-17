يحيى حميدان



يغادر اليوم وفد فريق الكرة بنادي الكويت مدينة دبي متجها إلى العاصمة البحرينية المنامة قبل 3 أيام من ملاقاة المحرق البحريني في نهائي منطقة الغرب لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والتي تعتبر المحطة قبل الأخيرة في المسابقة قبل إقامة النهائي في 5 الشهر المقبل.



وقال المنسق الإعلامي لـ «الأبيض» عمر الزامل إن طموحات الفريق كبيرة في مواجهة المحرق لتحقيق الانتصار لإسعاد الشعب الكويتي في التأهل إلى المباراة النهائية للمسابقة القارية.



وأضاف الزامل لـ «الأنباء» ان المعسكر التدريبي الذي أقيم في دبي خلال الأيام الـ 10 الأخيرة كان ناجحا بكل المقاييس من ناحية استفادة الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال أو من ناحية نوعية المباريات التجريبية، حيث واجه الكويت كلا من النصر والجزيرة الإماراتيين وهما من الفرق الكبيرة في الإمارات.

وتابع: «حصل الجهاز الفني على الفائدة المرجوة من هاتين المباراتين وعمل طوال فترة المعسكر التدريبي على معالجة السلبيات لرفع المستوى الفني للاعبين».

وأشار الزامل إلى أن «الأبيض» يعاني من بعض الإصابة البسيطة وغير المقلقة، إذ يعمل الجهاز الطبي على تجهيزهم لمواجهة المحرق، مؤكدا أنه بشكل عام سيكون جميع اللاعبين متاحين للمدرب الجبال في نهائي منطقة غرب آسيا من البطولة القارية.