عبدالكريم العبدالله



كشف رئيس قسم الصحة العامة بمنطقة الجهراء الصحية د.فراس الشمري عن تطعيم 80329 شخصا بمركز النسيم الصحي للتطعيم من شهر فبراير حتى سبتمبر من العام الحالي.



وذكر د.الشمري في تصريح لـ «الأنباء» أن مركز النسيم الصحي للتطعيم يستقبل 1000 مراجع يوميا بما يعادل 5000 شخص في الأسبوع، مشيرا الى أن المركز يعمل من الساعة 3 مساء حتى 9 مساء، ويستقبل المواطنين المسجلين بمنصة التطعيم حسب الموعد.



ولفت د.الشمري الى وجود إقبال كبير على التطعيم في محافظة الجهراء، مجددا تأكيده على أنه لم يتم تحويل أي حالة ممن تلقوا التطعيم في مركز النسيم الصحي للتطعيم الى المستشفى اثر مضاعفات غير متوقعة ولله الحمد، مشيدا في الوقت ذاته بدعم مدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد عويضة العجمي على تذليله جميع العقبات للتسهيل على المراجعين تلقي اللقاحات.