حنان عبدالمعبود



أعلن قسم النساء والولادة في مستشفى الفروانية عن اجراء عدد من العمليات الجراحية المعقدة لاستئصال أورام ليفية ولحميات الرحم بالمناظير بلغ 25 عملية خلال ورشة عمل خاصة بمناظير الرحم المعقدة بمشاركة وحضور الأستاذ المساعد بالجامعة اللبنانية الأمريكية اختصاصي جراحة المناظير ومناظير الرحم المعقدة د.زكي سليمان، الذي أكد ان عمليات المناظير نوع من العمليات التي لا تحتاج إلى عمل شق جراحي كبير ومن ثم التماثل للشفاء سريعا.



وقال د.سليمان في تصريح له: عندما نقوم بعمل شق جراحي كبير فإن فترة تماثل المريضة للشفاء تكون أطول بكثير، وقد تحتاج إلى أسبوع أو اثنين لتعود إلى حياتها الطبيعية. وأضاف أن الميزة الرئيسية لعمليات المناظير الجراحية أنها تعتمد على عمل فتحات صغيرة يستطيع من خلالها الطبيب بالقيام بمختلف أنواع العمليات الكبرى والصعبة، وفي اليوم التالي تخرج المريضة إلى المنزل مشيا على قدميها، وفي خلال أيام ستنسى أنها قد قامت بإجراء عملية جراحية.



كما أشار إلى أن هذه النوعية من العمليات الجراحية ليست سهلة وتحتاج إلى مهارات دقيقة، وأدوات جراحية متخصصة وغرف عمليات خاصة، وبالتأكيد هذا النوع من العمليات سهل القيام به في مستشفيات مثل الفروانية، لتواجد ما نحتاج إليه من أماكن ومعدات لعمل هذا النوع من العمليات.



ولفت إلى أن هذه الورشة الخامسة له في مستشفى الفروانية، وأنه يقوم بمشاركة الفريق الطبي المختص بعمل ما بين 15 و20 عملية جراحية كبيرة في كل ورشة، ودائما ما تكون النتائج مرضية للجميع أطباء ومرضى، مشيرا إلى تأقلم الفريق الطبي في مستشفى الفروانية مع العمليات الجراحية بالمناظير مرة بعد مرة، ومن ثم تطور الأداء العام بالمستشفى، بحيث أصبحنا قادرين على عمل عمليات أصعب وعلاج حالات أعقد، وكذلك أصبحت لدينا القدرة على استيعاب عدد أكبر من المرضى.



وأشار إلى أن الهدف من الورشة ليس فقط عمل عمليات جراحية دقيقة ومعقدة وإنما أيضا تدريب الفريق الطبي ليكونوا قادرين على القيام بهذا النوع من هذه العمليات، حيث نبدأ بالأساسيات فالعمليات السهلة ثم في كل مرة نأتي فيها ومع كل عملية نحاول أن نبني الفريق وأن ندربه للقيام بعمليات جراحية أصعب، فالهدف مما نقوم بعمله بناء فريق عمل في الكويت قادر على أخذ الزمام والقيام بما أقوم به في المستقبل.