بيعت نسخة على لوح مزدوج (ديبتيك) لعمل بانكسي الشهير «الفتاة مع البالون»، الجمعة في مقابل 3.1 ملايين جنيه استرليني (4.25 ملايين دولار) خلال مزاد أقامته دار كريستيز في لندن، غداة تسجيل رقم قياسي جديد للفنان البريطاني.



ويأتي ذلك غداة تحقيق نسخة أخرى من اللوحة كانت أثارت ضجة عالمية بعد تمزقها ذاتيا في مزاد قبل ثلاث سنوات، سعرا قياسيا قارب 18.6 مليون جنيه استرليني (25.5 مليون دولار).



وتجاوز سعرها بفارق كبير الرقم القياسي السابق لأعمال بانكسي، وهي لوحة بعنوان «غايم تشاينجر» (تغيير المعادلة) تكرم أفراد الطواقم العلاجية كانت قد بيعت في مارس الماضي في مقابل 16.75 مليون جنيه استرليني (23 مليون دولار) وذهب ريعها الى الهيئة الصحية البريطانية.