ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه في اطار حرص وزارة الداخلية على سلامة مرتادي الطرق وحماية لارواح قائدي المركبات، ولتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق والمحاور الرئيسية، أعلنت الإدارة العامة للمرور انه وبالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن اغلاق حارة الأمان على طريق الفحيحيل السريع باتجاه مدينة الكويت وذلك لتأمين ثبات اغطية الخدمات ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 2021/10/17 حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق.

وتهيب الإدارة بجميع مرتادي طريق الفحيحيل السريع الى توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات رجال المرور والتقيد بالعلامات الإرشادية والمرورية ومراقبة حدود السرعة لضمان سلامة الجميع.