انطلقت السبت في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو الدورة السابعة والعشرون من "فيسباكو"، أكبر مهرجان سينمائي إفريقي، في مراسم افتتاحية جمعت بين العروض والخطب الرسمية، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وجمعت حفلة الافتتاح التي ترأسها رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص في قصر الرياضة في حي واغا 2000، بما يشمل بعثات إفريقية عدة بينها السنغال، ضيفة شرف هذه الدورة السابعة والعشرين.

كذلك أدت جائحة كوفيد-19 إلى إرجاء استمر ثمانية أشهر لهذا الملتقى السينمائي الذي ساهم في التعريف بعدد من كبار المخرجين الأفارقة وشكّل منصة انطلاق لمواهب جديدة كما توّج في 2019 المخرج الرواندي جويل كاريكيزي عن فيلم صّور في أدغال كيفو في الكونغو.

وتخلل حفل الافتتاح رقصات وعروض بهلوانية وغنائية تولاها عدد من نجوم بوركينا فاسو، وتولى إخراجه مصمم الرقصات المتحدر من بوركينا فاسو سيرج إيميه كوليبالي.

وخلال المهرجان الذي يستمر هذا العام حتى 23 تشرين الأول/أكتوبر تحت عنوان "سينما إفريقيا والشتات: نظرات جديدة، تحديات جديدة"، تقام عروض الأفلام في مختلف صالات واغادوغو، إضافة إلى عروض في مواقع خارجية بالهواء الطلق.

ومن بين 1132 فيلما تم تسجيلها لهذا الحدث، اختير 17 فيلما روائيا من توقيع مخرجين من 15 بلدا إفريقياً للمشاركة في المسابقة الرسمية للفوز بجائزة الجواد الذهبي.

ويترأس لجنة الدورة السابعة والعشرين المخرج والمنتج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو الحائز جائزة "سيزار" أفضل فيلم سنة 2015 عن فيلم "تمبكتو".