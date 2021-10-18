بداح العنزي



أوصت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالعزيز المعجل بالموافقة على طلب تخصيص موقع نقعة الشملان الكائنة بالواجهة البحرية المرحلة الثالثة والبالغ مساحتها (56111م2) لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (323) لسنة 2017 مع السماح بتسوير الموقع شريطة ما يلي:



1- تقديم المخططات المعمارية التفصيلية الخاصة بالتسوير لاعتمادها من قبل كل من إدارة المخطط الهيكلي وإدارة التنظيم العمراني قبل الترخيص.



2- أن يتم رفع تقرير لتصبح تراثية بعد استكمال ردود الجهات.



وقال المعجل إن اللجنة أحالت الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ونائبه عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان بشأن دراسة إمكانية إعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق إلى إدارة الفتوى والتشريع لبيان آخر المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع.



٭ اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن إعداد خريطة زلزالية للكويت.



٭ طلب إحدى الشركات نقل محطة للكهرباء رقم 50 الشويخ الصناعية الثانية.



وأضاف أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل ثانوية بمنطقة ضاحية عبدالله السالم قطعة (3)، كما وافقت على طلب الوزارة بتخصيص محطة تحويل ثانوية في منطقة الخالدية قطعة 1.

وذكر المعجل أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأشغال تخصيص مسار مياه معالجة مغذ لمنطقة الدوحة وشاليهات الدوحة والمدينة الترفيهية ومرافق أخرى ليكون تنفيذه تحت أعمال العقد، مشيرا إلى أن اللجنة أحالت طلب استقطاع جزء من روضة دمشق بمنطقة كيفان قطعة (2) الإقامة مواقف سيارات لصالح مسجد خالد الصبيح، وذلك لمخاطبة وزارة التربية.

كما أحالت اللجنة كتاب معهد الدراسات المصرفية - بشأن تخصيص جزء من المبنى لخدمة الموظفين والمتدربين إلى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير إلى اللجنة، إضافة إلى إحالة الاقتراح المقدم من العضو عبدالعزيز المعجل بشأن بناء مطبة مرورية أسفلتية في منطقة الخالدية إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة الداخلية.



وبين أنه تمت إحالة اقتراح العضو عبدالعزيز المعجل بشأن عمل دوار أو إشارة ضوئية بين القطع (5،6) بمنطقة كيفان بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارتي الداخلية والأشغال



كما تمت إحالة اقتراح العضو عبدالعزيز المعجل بشأن عمل مدخل ومخرج يخدم أهالي منطقة كيفان على طريق المطار إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارتي الداخلية والأشغال. ووافقت اللجنة على استحداث مدخل ومخرج لكلية القانون العالمية بمنطقة الدوحة.