في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في بلدية الكويت لمتابعة تطبيق الضوابط والنظم البلدية، كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تنفيذ فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إغلاق مخزن غلقا إداريا بإحدى العقارات بمنطقة حولي.



وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة إبراهيم السبعان بأن الفريق الرقابي التابع لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بالتعاون مع مفتشي وزارة الصحة قاموا بالتعامل مع شكوى واردة باستغلال سرداب بإحدى العقارات واستعماله في غير الغرض المرخص له.



وأضاف السبعان أنه قد تبين عند تفتيش المخزن إلى تقسيمه إلى خمسة أجزاء واستغلاله في تخزين الأدوية والأدوات الرياضية والمنزلية والألعاب، مشيرا إلى تحرير مخالفة للمستثمر وتوجيه إنذار هندسي لاستغلال العقار في غير الغرض المرخص له وغلقه إداريا.