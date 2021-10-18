تشارك جمعية الهلال الأحمر دول العالم عبر بوابة «إكسبو دبي 2020» تجربتهــــا الإنسانــــية والإغاثيـــة الخارجية في خدمة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من خلال برامجها المتعددة التي تهدف إلى الوصول الى عالم تحكمه المبادئ والقيم فضلا عن إرسائها ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.



وتحرص الجمعية على إبراز صورة الكويت المشرفة من خلال تقديمها المساعدات والمشاريع التنموية في جميع دول العالم إيمانا منها بمسؤوليتها الإنسانية وبحكم قيادتها الرشيدة ومتطوعيها الشباب الذين تشربوا مبادئ العمل الإنساني وعقدوا العزم على الوقوف مع الإنسان في كل مكان.

وقد حظيت أعمال الجمعية عبر أنشطتها المحلية والدولية بإشادة وثناء وتقدير من قبل زوار معرض (إكسبو دبي 2020) خاصة في ظل تضافر جهودها في محاربة الفقر والجوع ومؤازرة الضعفاء والمحرومين والمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية والحروب.



وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون لـ «كونا»، إن «مشاركتنا في هذا الحدث العالمي تعد فرصة فريدة للتواصل مع شعوب دول العالم والتضافر في مساعدة المحتاجين وصولا إلى رفع المعاناة عنهم ليعيشوا حياتهم بكرامة بالتساوي مع كل البشر».