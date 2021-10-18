القاهرة - سامي عبدالفتاح



بعد أقل من أسبوع واحد على تأكيد استمرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع فريق الأهلي (بطل أفريقيا) حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، خسر موسيماني الكثير من تقدير جماهير الأهلي له والنقاد والمحللين بعد التعادل 1/1 مع فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا، في نفس الوقت الذي فاز فيه منافسه التقليدي الزمالك، خارج الديار على فريق توسكر الكيني 1/0 بقدم المغربي بن شرقي.



تعادل الأهلي جاء بعد أداء باهت رغم التقدم في الشوط الأول بهدف من ضربة جزاء سجله التونسي علي معلول في الدقيقة 19 من عمر المباراة، وبعد الهدف أصابت كل لاعبي الفريق حالة تكاسل واستهانة بالخصم حتى نجح في إدراك التعادل مع الدقيقة 75، بواسطة مهاجم الفريق نونو ديوري.



ويلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب السبت المقبل بملعب السلام، واعترف موسيماني بأن هذا التعادل لا يرضيه، ووعد بأداء افضل وعبور مؤكد الى دور المجموعات في لقاء السبت المقبل.



وفي المعسكر الأبيض، أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه على توسكر الكيني، مؤكدا أن كل لاعبي الفريق كانوا على مستوى المسؤولية، لأنهم يستهدفون اللقب الأفريقي.



وفي دور الـ 32 الأول للبطولة الكونفيدرالية، نجح فريق المصري البورسعيدي بالعودة بنتيجة التعادل السلبي، من أوغندا أمام فريق سلطات الموارد، كما فرض التعادل السلبي كلمته على مواجهة بيراميدز ومضيفه عزام التنزاني.