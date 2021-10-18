أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن برنامج فعاليات وعروض اليوم الإثنين، ضمن أجندة دورته الخامسة، التي انطلقت مساء يوم الخميس الماضي.

ويتضمن برنامج اليوم عروضا لمجموعة من الأفلام التي تُعرض ضمن المسابقات الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، بجانب برنامج عروض الاختيار الرسمي خارج المسابقة، وبرنامج العرض الخاص، وتدور قصص أفلام اليوم في فلك الحب والسياسة والقضايا الإنسانية والعلاقات الغامضة بين البشر.

ومن بين الأفلام التي تعرض اليوم الفيلم المصري " قمر 14 " للمخرج عبد الهادي الباجوري، وتدور أحداث الفيلم، الذي يعرض ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة، حول مراد مقدم البرامج الإذاعية الذي يناقش العديد من القصص المطروحة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيتعرض لقصة الدكتورة عاليا التي يتم مقاضاتها بعد ارتباطها بمعيد أصغر منها في السن، وحكايات أخرى تلفت انتباه مراد أن اليوم هو يوم اكتمال القمر، المتهم بتدمير قصص الحب.

وفي برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة أيضا، يعرض الفيلم الألماني " أنا رجُلك " لماريا شرايدر، وتدور قصته حول ألما العالمة في متحف بيرجامون الشهير ببرلين، وللحصول على منحتها البحثية لإتمام عملها، يتم إقناعها بالمشاركة في بحث استثنائي يشترط عليها أن تمضي ثلاثة أسابيع مع إنسان آلي على هيئة رجل، مصمم وفقًا لشخصيتها واحتياجاتها.

كما يعرض فيلم " المقصورة رقم 6 " ليوهو كوشمانين، وهو إنتاج فنلندي ألماني استوني روسي مشترك، وتدور قصة الفيلم الذي يُعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حول امرأة فنلندية شابة، تستقل قطارا متجهة إلى ميناء مومانسك في القطب الشمالي، هربًا من علاقة حب غامضة عاشتها في موسكو، وخلال رحلتها بالقطار تشترك في مقصورة نوم صغيرة مع عامل مناجم روسي.

ويُعرض أيضا ‎الفيلم الفرنسي " الأولمبياد " لجاك أوديار "، وتدور أحداث الفيلم ، الذي يعرض ضمن برنامج عروض خارج المسابقة الرسمية حول قصة ثلاث فتيات وصبي، يعيدون تعريف مفهوم الحب في العصر الحديث.

كما يُعرض فيلم " كلارا سولا " لناتالي ألفاريز ميسين، وهو انتاج سويدي، بلجيكي، كوستاريكي، ألماني، اسباني مشترك، وتجري أحداث الفيلم الذي يعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في قرية نائية بكوستاريكا

وفي ذات المسابقة يعرض الفيلم السويدي " سبايا " لهوجير هيروري، ويحكي الفيلم قصة محمود وزياد أثناء محاولتهما إنقاذ نساء وفتيات إيزيديات مُحتجزات لدى داعش كرقيق في مخيم الهول بسورية.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أيضا، يعرض الفيلم السويسري " أوستروف - جزيرة مفقودة " لسفيتلانا رودينا، ولوران ستوب، وتقع أحداث الفيلم في جزيرة أوستروف في بحر قزوين، حيث يعيش السكان في بؤس، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتخلي الدولة عنهم، ويحاولون البقاء على قيد الحياة بواسطة الصيد غير المشروع.

وضمن فعاليات جسر الجونة السينمائي، تعقد اليوم جلسة نقاشية بعنوان " ضع فيلمك على الانترنت: مقدمة إلى منصات بث الفيديو"، ويتحدث في الحلقة ثلاثة من الخبراء في منصات بث الفيديو، والذين يشرحون كيف تنطلق تلك المنصات، وما هو الرائع بشأنها، وما الذي تعنيه لمستقبل المحتوى.

يُذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، والمقامة في منتجع الجونة المصري، المطل على شواطئ البحر الأحمر، خلال الفترة من 14 وحتى 22 من شهر تشرين أول / أكتوبر الجاري، تشهد تقديم عروض لقرابة 80 فيلما من 44 بلدا حول العالم.