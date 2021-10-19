محمد راتب



افتتحت جمعية الروضة وحولي التعاونية أولى فعاليات ودورات قسم التدريب والتطوير لإعداد الموظفين وتأهيلهم والسعي لرؤية وتطبيق الخطة الاستراتيجية والمهارات القيادية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الادارة خالد السداني وإشراف رئيس قسم التدريب والتطوير بدر الياقوت وذلك لتحفيز نخبة من الموظفين المشاركين بالمهارات اللازمة للنجاح في ادارة فريق العمل وتعريفهم بالادوات وتأصيل معرفة المشاركين بالدورة والمفاهيم الادارية الحديثة وتنمية الفكر والابداع وخلق روح المبادرة للموظف وإدارة الوقت وبناء فرق عمل فعالة.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الادارة خالد السداني إن انطلاق أول دورة تدريبية لتحقيق أهداف الجمعية ورؤيتها ولجانب مهم من الخطة الاستراتيجية 2024 لتأهيل وكسب القيادات الإشراف والكفاءة في تسيير العمل وتأهيل فئة الادارة الوسطى والوظائف الاشرافية ليصبحوا قادة فاعلين ومتميزين يستطيعون النهوض بالعمل وتطويره.



وأشار السداني إلى ان العنصر البشري الاهم في نهوض أي مؤسسة، مؤكدا أن التدريب يشمل مختلف الاقسام الادارية لبناء شخصية الموظف في الجانب الإداري وعلى كل المستويات لإحداث تغيير إيجابي من خلال استثمار خبراتهم الوظيفية والمشاركة الفاعلة في التنفيذ والاشراف على خطط التنمية وترجمتها الى واقع ملموس.

وذكر ان الدورة كانت بمنزلة تحفيز وتوجيه وإعداد الدور الفاعل والرئيسي للعنصر البشري ولمن هم عليهم الاعتماد في نجاح ودفع عجلة التطوير، وإيمانا منا بأهمية التدريب المتميز في صقل المهارات وخلق بيئة مشجعة للابداع وتحفيز المبدعين وسنحرص على ان تكون الدورة لإعداد الموظف المتميز بالاضافة الى تنمية المهارات القيادية من خلال دورات متكاملة، مبينا ان الموسم الثاني سيشهد تنظيم عدد من الدورات والورش التدريبية، وقد شارك في تقديم دورة المهارات القيادية لإدارة فريق العمل والإشراف عليها المتميز د.جاسم الجزاع، مؤكدا ان الدورة ستكون انطلاقة لعدة دورات ستطرح أيضا للمساهمين وأبناء المنطقة قريبا.