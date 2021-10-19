محمد راتب



أكد رئيس جمعية مشرف التعاونية علي الفهد جاهزية الجمعيات التعاونية لإدارة صالات الافراح وتسلمها من جديد، لتكون عوائدها المالية للجمعية، مضيفا ان ذلك سيخفف العبء عن وزارة الشؤون فيما يخص الصيانة وغيرها من الاجراءات الاخرى.

وقال الفهد خلال افتتاح عدد من المهرجانات التسويقية في جمعية مشرف بحضور عدد من اعضاء مجلس الإدارة، ان مهرجانات أكتوبر تتسم بالقوة والضخامة، وبعدد الأصناف سريعة الدوران، لافتا إلى أن شهر أكتوبر يتضمن مهرجانا ضخما على السلع الغذائية والاستهلاكية في السوق المركزي حيث يشمل أكثر من 900 صنف، ومهرجانا للصيدلية يشمل أكثر من ١٠٠٠ صنف وآخر للعطور والتجميل، إضافة إلى مهرجان لوازم العائلة، ونحن دائما في اكتوبر ننظم هذه المهرجانات القوية لمكافأة المساهمين بوجود اصناف تصل الخصومات بها إلى 70%.



وأكد استعداد الجمعية لعقد الجمعية العمومية في 21 من الشهر المقبل لتوزيع الارباح على المساهمين واعتماد التقرير المالي والإداري، مشيرا الى ان الجمعية ستوزع 10% أرباحا على المساهمين، لافتا الى ان الجمعية نفذت وصممت وتدير واحة مشرف في قطعة 5، وهي قطعة من الارض تم العمل عليها لتحفيز الجانب الصحي والرياضي لدى الشباب وتقليل انجرافهم للمخدرات وغيرها من الامور التي تضرهم.

ولفت الى ان هذا الممشى المميز يحتوي على ملاعب كرة قدم وتنس وطائرة وكرة قدم خاصة بالشاطئ، اضافة الى ممشى خاص للدراجات الهوائية والاطفال ومضمار للجري وغيرها من الفعاليات الاخرى.



وفيما يخص لجنة تطوير العمل التعاوني، بين ان العمل جار في لجنة تطوير العمل التعاوني على تعديل قانون التعاون ليصب في مصلحة المساهمين والمستهلكين، مشيرا إلى ان من الافكار المطروحة للتعديل في القانون نظام التصويت واعداد اعضاء مجلس الادارة وآلية المحاسبة للمتجاوزين وغيرها من الافكار الأخرى.



من جهته، أكد رئيس لجنة المشتريات في جمعية مشرف التعاونية عادل اليحيى ان شهر اكتوبر يتميز بإطلاق كل المهرجانات في الجمعية، مشيرا الى انه سيتم افتتاح مهرجان التجميل والعطور نهاية الشهر الجاري.



وأضاف اليحيى ان مهرجان لوازم العائلة سيكون من أكبر المهرجانات الموجودة في الجمعية ومدته اسبوعان بحيث تكون نسبة التخفيضات بالمهرجان 60% ويشمل 4 آلاف صنف.