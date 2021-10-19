



ابتكار مذهل.. قرص لتنقية المياه الملوثة «في أسرع وقت»



توصل باحثون أميركيون إلى ابتكار مذهل لمعالجة وتنقية المياه الملوثة «في أسرع وقت»، مقارنة بأدوات وطرق المعالجة التقليدية الأخرى. وذكر الباحثون، في دراستهم المنشورة مؤخرا بالمجلة العلمية «أدفانسد ماتريالز»، أن هذا الابتكار يراعي عدم إنتاج ملوثات ناتجة عن استخدامه عبر «قرص هيدروجيل».



ويقول الباحثون أن هذا الابتكار قادر على تنقية المياه الملوثة بسرعة قياسية، إذ «يكفي القرص الواحد لتطهير لتر كامل من مياه النهر، ما يجعله آمنا للشرب في غضون ساعة أو أقل» وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أنه بحلول عام 2025 «سيعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني من نقص المياه»، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه حاليا ثلث سكان العالم من عدم توافر المياه النظيفة.



ويوضح الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بمعهد تكساس للمواد جيوهوا يو أن هذا الابتكار الواعد «يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في التخفيف من ندرة المياه في العالم، لأنه سهل الاستخدام ولديه كفاءة عالية ويمكن أن يصل إلى الإنتاج الضخم».



وفي الوقت الحالي تتم عملية تنقية المياه إما بالغليان أو البسترة، وفي حين أن هذه الأساليب فاعلة بالفعل في التنقية، إلا أنها تتطلب مستويات من الطاقة قد لا تستطيع العديد من المناطق الوصول إليها، فضلا عن زيادة الوقت، وهو ما سعى الباحثون من أجل التغلب عليه بتوفير أداة لتنقية المياه في وقت قياسي.



الأقراص المبتكرة لديها قدرة على تحييد البكتيريا بمعدل كفاءة تزيد على 99.999%، من خلال اختلاط بيروكسيد الهيدروجين مع جزيئات الكربون المنشط لمهاجمة البكتيريا وقتلها عن طريق استهداف مكونات الخلية الأساسية.

عن «نوفوستي»