يعقوب العوضي



تصدر السالمية الدوري الممتاز لكرة اليد «مؤقتا» بعد فوزه على القرين 31 - 22 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم ضمن الجولة الرابعة من البطولة، ورفع السماوي رصيده إلى 8 نقاط فيما بقي رصيد القرين خاليا.



وفي أولى مفاجآت البطولة أجبر الفحيحيل كاظمة على التعادل 26 - 26 ورفع البرتقالي رصيده إلى 5 نقاط بينما ربح الأحمر أول نقطة في مشواره بالبطولة.



وشهدت مواجهة كاظمة والفحيحيل ندية وقوة من الطرفين، ونجح الفحيحيل بقيادة الياس الزمال المحترف التونسي أكثر من مرة في اختراق دفاع البرتقالي ليتقدم 12 - 10 في الشوط الأول، لكن كاظمة تمكن عن طريق خبرة إبراهيم الأمير وتحركات سعد الحيدري والمحترف علي عبدالقادر من إدراك التعادل والسيطرة على زمام المباراة.



أما لقاء السالمية، فقد واجه السماوي صعوبة في التفوق في الشوط الأول رغم تقدمه بفارق هدف وهدفين حتى منتصف الشوط الأول، اذ كان القرين قادرا على مقارعة منافسه، ولكن مع انتصاف الشوط الثاني بدأ السالمية بالتقدم وزيادة فارق الأهداف.



وفي منافسات دوري الدرجة الأولى ضمن منافسات الجولة الرابعة فاز النصر بصعوبة على التضامن 21 - 20 ورفع العنابي رصيده إلى 4 نقاط فيما بقي رصيد الخاسر عند نقطتين، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة الشهيد فهد الأحمد، كما فاز الجهراء على الساحل 27 -19 ورفع رصيده إلى 4 نقاط بينما بقي رصيد الخاسر خاليا.