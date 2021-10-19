أكد الشيخ مبارك العبدالله ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم العلاقات الكويتية -الإسبانية من خلال زيادة حجم التجارة والشراكات الاستثمارية، آملا ان تشهد الفترة المقبلة مزيـــــدا من التعـــاون وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ مبارك العبدالله في القصر الأبيض سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسيه مورو أغيلار. ورحب الشيخ مبارك العبدالله بالسفير أغيلار، وقدم تهانيه له بمناسبة العيد الوطني لمملكة إسبانيا الذي تحتفل به في الثاني عشر من أكتوبر، مشيرا إلى تميز العلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والاستثمارية وخصوصا في مجال قطاع السياحة والضيافة.



من جانبه، شكر السفير أغيلار الشيخ مبارك العبدالله على كرم الضيافة، لافتا الى ان الاستثمارات الكويتية في إسبانيا تغطي مجالات عديدة منها الطاقة المتجددة والخدمات والسياحة والعقارات والصناعات المختلفة، مؤكدا أن إسبانيا من الوجهات السياحية المحببة للكويتيين، فهي تستقبل نحو 30 ألف سائح كويتي سنويا.