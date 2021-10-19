وصل نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري الى موسكو حاملا رسالة من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.



وتأتي زيارة السفير الظفيري الى موسكو مبعوثا من وزير الخارجية للمشاركة في جولة المشاورات السياسية بين الكويت وروسيا، حيث يترأس الظفيري الجانب الكويتي فيما يترأس المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الجانب الروسي.



وتتركز جولة المشاورات بين البلدين على مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.



وكان في استقبال مبعوث وزير الخارجية سفيرنا لدى روسيا عبدالعزيز العدواني وأعضاء البعثة الديبلوماسية الكويتية.