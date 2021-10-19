بيروت - منصور شعبان



قال وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي إن «الفصيل المسلح نظم تظاهرة في الطيونة للاصطدام مع الجيش وكانت النتيجة حلقة جديدة من تدمير الدولة والمؤسسات». وأضاف: «حزب الله» يريد الإطاحة بالمحقق العدلي القاضي طارق بيطار ويقول للبنانيين إذا كنتم تريدون العدالة فادفعوا ذلك من استقراركم واقتصادكم». وخلال زيارة تضامنية هي الأولى لشخصية طرابلسية شمالية إلى رئيس «حزب القوات اللبنانية» د.سمير جعجع في مقره بمعراب، دعا ريفي القاضيين سهيل عبود وغسان عويدات الى «تلقف كرة النار أو كرة العار التي يحاول (حزب الله) رميها على القضاء». واعتبر أن «القوات» تتعرض لحملة شعواء مركبة بعد أحداث الطيونة. وقال: «إن وجودي هنا يصب في خانة مواجهة الوصاية الإيرانية». وأضاف: «للقوات نضال كبير وأنا هنا بقراري الشخصي وأمد يدي لتحالف مسيحي - إسلامي وتعاوننا يفتح الباب أمام القوى الأخرى».