دعت عضو المجلس البلدي م.مها البغلي إلى إصدار تراخيص محلات سوق المباركية بنظام الكوتا.

وقالت م.البغلي في اقتراحها: نظرا لما تمثله أسواق المباركية من أهمية تاريخية ممتدة لأكثر من 200 عام ولكونها أحد أبرز الأسواق الجاذبة للمواطنين والمقيمين وكذلك للسياح، لما تحتويه هذه الأسواق من أماكن تراثية وكذلك محلات ذات صفة حرفية وشعبية منها (سوق الذهب - سوق التمور - سوق المسابيح - المطاعم والمقاهي الشعبية... الخ).

وقد لوحظ في الآونة الأخيرة خروج الكثير من المحلات التقليدية وسيطرة نشاط أو نشاطين على هذه المحلات، لذا نقترح: تقييد إصدار تراخيص محلات أسواق المباركية بنسبة معينة وفق نظام «الكوتا» لكل نشاط، على أن تتم المحافظة على الهوية التاريخية والشعبية لهذه المحلات.