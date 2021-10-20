أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بإحداث «صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة».



ووفقا للمرسوم الصادر أمس يحدث الصندوق لدى وزارة الكهرباء، ويكون متمتعا بالاستقلال المالي والإداري، يترأسه وزير الكهرباء، ويكون مقره الأساسي في العاصمة دمشق، مع إمكانية إحداث فروع له في المحافظات الأخرى بقرار من الوزير.



وتصرف أموال الصندوق وفقا للقانون على تسديد نفقات الصندوق من جهة، وعلى تقديم الدعم للمستفيدين (المستهلكين لحوامل الطاقة أو الراغبين بإقامة مشروع للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة) على هيئة قروض دون فوائد، ودعم الفائدة على القروض، بحسب نص القانون الذي نشرته الوكالة السورية للأنباء (سانا).



بينما تتضمن أبرز أهداف الصندوق، «تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة». ويحدث للصندوق فرع خاص ضمن الموازنة العامة للدولة، على أن تصدر موازنته بقرار من وزير المالية، وتتمثل مهام الصندوق بتقديم الدعم للمستفيدين، بالإضافة إلى مهمة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات لتحقيق أهداف الصندوق.



وتقدم «المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء» والشركات التابعة لها في المحافظات، الدعم الفني والإداري وما يلزمه من آليات ومقرات واحتياجات للصندوق، وفقا للقانون، كما يقدم «المركز الوطني لبحوث الطاقة» الدعم الفني والإداري اللازمين للصندوق، ويشارك في تنفيذ مهامه.