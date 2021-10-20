آلاء خليفة



حذرت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية من غياب الضوابط والشروط والإجراءات الخاصة بتسكين المناصب الإشرافية بوزارة التعليم العالي، والقفز على اللوائح والقوانين بتعيين إحدى الموظفات رئيسة لقسم بوزارة التعليم، والتي صدرت بحقها مذكرة بعقوبة تأديبية في السابق، من دون صدور قرار العقوبة حتى الآن.



وقال رئيس لجنة الشكاوى بالجمعية الاستاذ إبراهيم المكيمي إن الحديث عن تعيين هذه الموظفة رئيسة لأحد الأقسام المهمة بـ «التعليم العالي»، يعتبر مخالفة أخرى للوائح والقوانين، وأيضا ظلما للموظفين أنفسهم الذين تقدموا بالشكاوى في حقها من دون جدوى.



وطالب المكيمي وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس بالتدخل الفوري وإنصاف موظفي «التعليم التعليم» من التدخلات الخارجية والعبث بشؤون الموظفين، ووضع حل لتسكين المناصب الإشرافية بوزارة التعليم العالي بالكفاءات الوطنية من خلال النظم واللوائح.