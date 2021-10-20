قضت المحكمة العليا المكسيكية بعدم دستورية حظر السجائر الإلكترونية في المكسيك، متحدثة عن مبدأ "الحرية التجارية".

وألغت محكمة العدل العليا للأمة، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تاليا مادة في القانون العام بشأن التبغ تحظر بيع أدوات تدخين السجائر الإلكترونية في المكسيك.

وفي التفاصيل، ألغت المحكمة مادة قانونية تمنع "الاتجار والبيع والتوزيع والترويج والإنتاج" لأي سلعة "ليست من منتجات التبغ لكنها تحوي عناصر تتيح التعريف عنها" على أنها من هذه المنتجات.

وأشارت المحكمة العليا المكسيكية في بيان إلى أن هذه المادة القانونية كانت تفرض "حظرا شاملا وتاما ينتهك الحرية التجارية".

وأوضح البيان "مع ذلك، لم تدل المحكمة العليا بأي موقف لصالح الاتجار بالسجائر الإلكترونية، لأن المسألة تتعلق حصرا بحظرها الكامل".

غير أن أحكام المحكمة العليا تشكل مرجعا قانونيا لأي حالات مشابهة في المستقبل.