أعلنت شركة الأدوية السويسرية روش اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 97ر15 مليار فرنك سويسري مقابل 70ر14 مليار فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت المبيعات مع تثبيت سعر الصرف بنسبة 8% سنويا.

وبلغت مبيعات قطاع المنتجات الصيدلية 71ر11 مليار فرنك بزيادة نسبتها 5% عن الربع الثالث من العام الماضي مع تثبيت أسعار الصرف. واستقرت مبيعات الشركة السويسرية في الولايات المتحدة في حين زادت في أوروبا بنسبة 1% وفي اليابان بنسبة 60%. وزادت مبيعات الشركة الدولية بشكل عام بنسبة 2% خلال الربع الثالث.

وزادت مبيعات قطاع مستلزمات التشخيص بنسبة 18% إلى 26ر4 مليار فرنك مع تثبيت سعر الصرف.