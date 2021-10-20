ثار بركان جبل "أسو" في مقاطعة كوماموتو جنوب غرب اليابان صباح اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنته السلطات اليابانية.

وحثت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، حسب ما نقلته وكالة وكالة أنباء (كيودو) المحلية، على عدم الاقتراب من الجبل ورفعت مستوى التحذير من ثوران البركان المكون من خمس درجات، إلى الدرجة الثالثة.

وأفادت هيئة الأرصاد بأن أعمدة الدخان والغبار ارتفعت 3.5 كيلومتر، وتناثرت الحجارة في دائرة نصف قطرها كيلومتر.

في طوكيو، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو للصحفيين إنه لم ترد أي تقارير عن إصابات حتى الآن، مضيفا أن السلطات المحلية تعمل على تحديد ما إذا كان هناك أي متسلقين ما زالوا على الجبل.