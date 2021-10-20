أصدرت شركة ((أمازون)) تقرير تمكين الأعمال الصغيرة لعام 2021.

جاء في التقرير أن هناك أكثر من 500 ألف شريك بيع تابع لطرف ثالث أونلاين بالولايات المتحدة وأكثر من 200 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم من جميع أنحاء العالم بدأت البيع في متاجر أمازون الافتراضية بالولايات المتحدة في عام واحد. ونما عدد البائعين الأمريكيين الذين تجاوزوا المليون دولار أمريكي في المبيعات، بنحو 15 بالمائة، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أنه في الـ12 شهرا المنتهية في 31 أغسطس 2021، باع بائعون أمريكيون أكثر من 3.8 مليار منتج، وحققوا نحو 2.2 مليار دولار في مبيعات الصادرات الدولية، بزيادة سنوية بنحو 1.5 مليار دولار.

قالت الشركة إن البائعين قد خلقوا ما يقدر بنحو 1.8 مليون وظيفة في الولايات المتحدة لإدارة وتشغيل ودعم أعمالهم المرتبطة بأمازون.

جاء التقرير قبل مؤتمر الشركة الافتراضي للبائعين لعام 2021، يومي 20-21 أكتوبر.

قال ديف كلارك، الرئيس التنفيذي للاستهلاك العالمي بالشركة، إنه "خلال الـ20 سنة الماضية، اتخذنا قرارا بفتح الافتراضية لمتجرنا أمام البائعين من طرف ثالث. في ذلك الوقت، كان تجار التجزئة الكبار يدفعون الشركات الصغيرة إلى الخروج من سوق التجزئة"، مضيفا "لقد أثبت (القرار) أنه رهان رائع".