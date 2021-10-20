قال جون فولمر، المدير في شركة بوينج خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء إنه لن يتم اختبار المركبة الفضائية الأمريكية المتعثرة "ستارلاينر" مرة أخرى قبل العام المقبل على أقرب تقدير.

وأضاف فولمر للصحفيين أنه من المقرر حاليا القيام برحلة تجريبية في وقت ما في النصف الأول من عام .2022

يشار إلى أن ستارلاينر هي مركبة فضائية من الجيل التالي قابلة لإعادة الاستخدام جزئيا ومصممة لنقل طواقم إلى محطة الفضاء الدولية ووجهات أخرى في المدار الأرضي المنخفض، وتتكون من كبسولة طاقم قابلة لإعادة الاستخدام ووحدة خدمة.

وكان من المقرر أصلا أن تنطلق المركبة ستارلاينر إلى محطة الفضاء الدولية فى نهاية تموز/يوليو.

ولكن تم تأجيل المهمة عدة مرات، أولا بسبب مشاكل بعد وصول وحدة الأبحاث الروسية "ناوكا"، ثم بسبب مشكلات في صمامات نظام الدفع في ستارلاينر.