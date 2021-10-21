أطلقت شركة الاتصالات الكويتية - stc الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة لعملائها في دولة الكويت، حملتها التوعوية بسرطان الثدي، تزامنا مع الشهر العالمي.

وشهدت المبادرة العديد من الفعاليات المتواصلة طوال شهر أكتوبر، حيث نظمت stc عددا من الأنشطة الداخلية والخارجية التي تهدف إلى الوقاية من المرض وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المشاركة والمشاركين.



وتأتي المبادرة التي أطلقتها stc تحت شعار «وعيكِ أمانكِ» في إطار حملتها المتواصلة «لأننا نهتم»، بهدف التوعية بمخاطر أمراض السرطان، لا سيما سرطان الثدي، وذلك انسجاما مع استراتيجية الشركة المستدامة في المجال الصحي، ونشر التوعية بشأن سبل الوقاية من أمراض السرطان بما يسهم في دعم المجتمع الكويتي.



وحول فعاليات stc التي تم الإعداد لها وتنظيمها بهذه المناسبة، فقد قام فريق عمل العلاقات العامة في الشركة بمشاركة الآنسة هديل العبدالله بإطلاق حملة توعوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي تضمنت فيديوهات تثقيفية بالتعاون مع تطبيق طبيبي، فضلا عن أنشطتها للفحص الذاتي وممارسة الرياضة.



وفي الإطار ذاته، تعاونت stc مع مستشفى عالية الدولي في سبيل توفير كشف مبكر مجاني لمتابعي منصات التواصل الاجتماعي عبر بوست تفاعلي من خلال صفحتها على منصة الانستغرام، كما قامت stc بتوزيع هدايا تشجيعية على عملائها الزائرين لأفرع الشركة الرئيسية في مختلف أنحاء الكويت.



من ناحية أخرى، وعلى صعيد حملتها التوعوية الداخلية، أقامت stc فعالية لموظفات الشركة في نادي REBEL، أول صالة ذكية لرياضة kickboxing، بهدف التوعية بشأن دور الرياضة الهام في تفادي الإصابة بمرض سرطان الثدي.



كما ستخصص stc يوما رياضيا آخر للموظفات تدعوهن فيه من أجل ممارسة رياضة المشي، تماشيا مع الأفكار التي تدعو لها الشركة من أجل المحافظة على الممارسات الصحية بما يساعد تعزيز الصحة ويسهم في الوقاية من مختلف الأمراض في ذات الوقت.



وفي إطار تعاونها مع مستشفى عالية الدولي، وفرت stc الفرصة لموظفات الشركة للتعرف على سبل القيام بالفحص الذاتي من خلال جناح المستشفى المتواجد في مبنى stc الرئيسي لدعم مبادرة الشركة فضلا عن التدريب على الفحص الذاتي لسرطان الثدي وكذلك فحص معدلات الضغط والسكر، وتوفير خصم 50% لدى القيام بفحص الكشف المبكر وتوزيع الهدايا المجانية على موظفات شركة stc من خلال الجناح المخصص للحملة.



كما أطلقت stc حملة توعوية تشمل العديد من المعلومات الطبية بشأن سرطان الثدي وذلك عبر حساب الشركة الرسمي والخاص بالموظفين طوال شهر أكتوبر، وتضمنت المبادرة الداخلية عددا من الفيديوهات التثقيفية، التي تم التجهيز لها بالتعاون مع تطبيق طبيبي.



وبهذه المناسبة، أثنت مديرة عام إدارة اتصالات الشركات في stc دانة فيصل الجاسم على المجهودات المتواصلة التي يقوم بها فريق عمل stc في سبيل إبراز دور الشركة الاجتماعي والمؤثر في التوعية بشأن المخاطر الصحية لحماية المجتمع الكويتي، كما تقدمت بالشكر إلى كافة المشاركين في هذه الفعالية مستشفى عالية الدولي ونادي REBEL وإدارة تطبيق طبيبي على دورهم في إنجاح هذه المبادرة.