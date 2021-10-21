دعا مدير زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية ايهاب الدبوس الخيرين وأصحاب الأيادي البيضاء إلى دعم مشروع «المساعدات الشهرية للأسر المتعففة» والذي يتم تنفيذه داخل الكويت.



وقال الدبوس في تصريح صحافي: نقوم من خلال المشروع بتقديم المساعدات المالية لـ 53 أسرة شهريا، كما قدمنا خلال 2021 مساعدات مقطوعة لـ 149 أسرة بعد دراسة الحالات المتقدمة لنا دراسة وافية، والتأكد من كافة المستندات والأوراق الثبوتية.



وبين الدبوس أن الفئات المستهدفة من المشروع هي الأرامل، والمعاقين، والمرضى، والأسر ضعيفة الدخل التي تواجه صعوبة في توفير أساسيات الحياة لأطفالها من مأكل وملبس وتعليم.



وتابع: في الفترة الأخيرة زاد عدد الأسر التي تطلب المساعدة وذلك نظرا لارتفاع إيجارات السكن، ورسوم الدراسة، ونحاول بقدر المستطاع أن نغطي أكبر عدد من الحالات المستحقة.



وفيما يتعلق بالقيمة المطلوبة للتبرع أوضح الدبوس أن المساهمة في المشروع مفتوحة، ويمكن التبرع أو الاستقطاع الشهري بأي مبلغ تجود به نفس المتبرع.



وتقدم الدبوس بالشكر الجزيل إلى المحسنين والخيرين الذين تبرعوا للمشروع، وكانوا سببا في استمراره، ودعاهم إلى مزيد من الدعم نظرا للحاجة المتزايدة، مذكرا بقول الله تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون). وعن طريقة التبرع قال يمكن الاتصال على 23922260/ 90028343 أو زيارة مقر زكاة الفحيحيل.