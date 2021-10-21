

علامات يشير ظهورها إلى تدهور الرؤية وتقهقر البصر



يؤكد الخبراء أنه لا ينبغي على الإطلاق إهمال البصر، ومن الضروري زيارة الطبيب عندما تشهد ما يشير إلى أن الأمر يتجه نحو الأسوأ، ومن هذه العلامات:



الأضواء الساطعة والعوائم: عوائم العين هي البقع الداكنة في الرؤية، والتي تطفو عند تحريك العين. وعادة ما تكون ناجمة عن انهيار طبيعي في مادة تشبه الهلام داخل العين تسمى الخلط الزجاجي. ومع ذلك، إذا لاحظت زيادة مفاجئة في العوائم، خاصة إذا كانت مصحوبة بومضات من الأضواء في رؤيتك المحيطية، فمن المهم أن ترى طبيب عيون على الفور.



ظهور خطوط مستقيمة متموجة: يطلق على الخطوط المستقيمة التي تظهر متموجة اسم metamorphopsia وهي ليست شيئا يجب تجاهله. ويحدث التحول عندما تشرد طبقات الشبكية وهذا يمكن أن يكون علامة على الضمور البقعي المرتبط بالعمر.



بقعة عمياء مفاجئة في عين واحدة: قد تكون البقعة العمياء المفاجئة في عين واحدة ناتجة عن ثقب بقعي، وهو ثقب يظهر في الجزء الأوسط من شبكية العين يسمى البقعة الصفراء. وفي معظم الأحيان، يكون سبب هذه الثقوب غير معروف، لكنها تصيب في الغالب النساء فوق سن الستين. فقدان البصر المفاجئ: أي فقدان مفاجئ للرؤية سواء كان عابرا أو مستمرا يحتاج إلى فحص طبي عاجل. وهناك العديد من الأسباب لفقدان البصر المفاجئ، لكن بعضها يهدد البصر والبعض الآخر قد يهدد الحياة. ويمكن أن يحدث الفقد المفاجئ للرؤية في عين واحدة بسبب الصداع النصفي الشبكي، والذي قد يكون مصحوبا أو لا غير مصحوب بصداع. فقدان تدريجي للرؤية: يعد الفقد التدريجي للرؤية أمرا شائعا جدا وقد يتطلب نظارات جديدة فقط. وسيحدد اختصاصي العيون ما إذا كانت هذه هي الحالة أم لا، وإذا لم تعمل النظارات الجديدة على تحسين الرؤية، فقد يكون السبب هو إعتام عدسة العين. عين مؤلمة وحمراء: يجب دائما فحص العين المؤلمة، حيث توجد العديد من الأسباب التي تتراوح من الأمراض البسيطة إلى الأمراض التي قد تهدد الحياة. وعادة ما تكون العين المؤلمة ناتجة عن إصابة أو عدوى أو التهاب. ومن المحتمل أن يكون جفاف العين السبب الأكثر شيوعا لألم العين، ويمكن أن يتسبب أيضا في تذبذب رؤية المريض.

عن «إكسبريس البريطانية»