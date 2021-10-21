عاد إلى البلاد صباح امس قادما من إسبانيا وفد المنتخب الوطني للزوارق السريعة الذي توج بطلا لمنافسات المرحلة الثانية للجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة (سباق القدرة والتحمل) التي نظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM بإسبانيا، وكان في استقبال المنتخب أمين السر العام بالنادي البحري خالد الفودري ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي علي الشمالي وعدد من الأهالي.



وكان المنتخب قد سجل إنجازا جديدا لصالح الرياضة البحرية الكويتية من خلال تحقيق الزورق (كويت B12) بقيادة مصطفى دشتي ومساعده أحمد أبل المركز الأول، وحقق الزورق (كويت B24) بقيادة بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي المركز الرابع، فيما كانت نتائج المرحلة الأولى قد جاءت بتحقيق دشتي وأبل المركز الثاني، والدوسري والعيسائي المركز الرابع، وبهذه النتيجة حصل المنتخب على المركز الثاني في مجموع الترتيب العام للبطولة التي ستختتم منافساتها 15 نوفمبر المقبل في مدينة ملقا الاسبانية.