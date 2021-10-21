بلغ الهلال السعودي المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا بفوزه على مواطنه النصر 2-1 على ملعب مرسول بارك في الرياض في الدور نصف النهائي.

وسجل المالي موسى ماريغا (17) وسالم الدوسري (71) هدفي الهلال، والبرازيلي انردسون تاليسكا (50) هدف النصر الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 اثر طرد مدافعه محمد علي لاجامي.

ويلتقي الهلال في المباراة النهائية 23 نوفمبر المقبل، مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بعدما تغلب على أولسان هيونداي 5-4 بالضربات الترجيحية إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 .



وأصبح الهلال، المتوج بلقب المسابقة ثلاث مرات آخرها عام 2019، أول فريق يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا أربع مرات منذ عام 2003، حيث خسر عامي 2012 و2014، مُنهيا الشراكة مع مواطنه اتحاد جدة والعين الاماراتي وأوراوا ريد دايموندز الياباني وتشونبوك الكوري الجنوبي.