حمد المرزوق: «بيتك» سجل نمواً في جميع المؤشرات المالية بفضل كفاءة الأداء التشغيلي

عبدالوهاب الرشود: «بيتك» يتمتع بنسب سيولة عالية وقاعدة رأسمالية متينة تدعم نمو الأعمال

متفائلون بتحسن البيئة التشغيلية.. وانحسار الجائحة وارتفاع النفط يدعمان الميزانية والزخم الاقتصادي

نواصل تدعيم قاعدة رأس المال لتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية



أعلن رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد المرزوق، عن تحقيق البنك صافي ارباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من 2021 بلغ 168.1 مليون دينار، بنسبة نمو 66.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح المرزوق في بيان صحافي، أن ربحية السهم بلغت حتى نهاية الربع الثالث 20.08 فلسا، بنمو 66% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي إيرادات التمويل 443 مليون دينار، بنسبة انخفاض 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



المؤشرات المالية



وذكر المرزوق أن صافي إيرادات التشغيل بلغت 364.3 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2021، بنسبة انخفاض بلغت 9.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي متأثرا بالانخفاض في ايرادات الاستثمار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وارتفع رصيد مديني التمويل بنهاية الربع الثالث من 2021 ليصل الى 11.3 مليار دينار، بزيادة قدرها 597.2 مليون دينار، وبنسبة زيادة 5.6% عن نهاية العام الماضي، كما بلغ رصيد الاستثمار بالصكوك بنهاية الربع الثالث 2.7 مليار دينار، بانخفاض 0.3% عن نهاية العام الماضي.

وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 21.97 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من 2021، بزيادة قدرها 469 مليون دينار، وبنسبة 2.2% عن نهاية العام الماضي، وزادت حسابات المودعين في نهاية الربع الثالث من 2021 لتبلغ 16 مليار دينار، بزيادة 692 مليون دينار، وبنسبة 4.5% عن نهاية العام الماضي.



وبلغت حقوق المساهمين 1.9 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من 2021، عند نفس المستوى كما في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية رأس المال 18.07% متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك».



أشار المرزوق الى ان «بيتك» سجل نموا في جميع المؤشرات المالية الأساسية، كما حافظ على معدلات جيدة لجهة العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين، ومصاريف التشغيل، والتمويلات غير المنتظمة ومعدلات تغطية الديون من المخصصات، ومختلف المؤشرات المالية، وذلك بفضل كفاءة الأداء التشغيلي ومرونة نموذج أعمال البنك والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيته التي من أهم محاورها التركيز على تحقيق النمو المستدام.



وذكر ان «بيتك» وبفضل نهجه وحصافته في الإدارة الفعالة للمخاطر، استطاع ان يتعامل مع أزمة جائحة كورونا ويتكيف مع تداعياتها بمرونة عالية، حيث تمكن من مواصلة التزاماته تجاه عملائه ومجتمعه.



وأعرب المرزوق عن تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية، مبينا ان انحسار الجائحة وارتفاع اسعار النفط الذي يدعم ميزانية الكويت عوامل من شأنها ان تمنح زخما للنشاط الاقتصادي وثقة أكبر لمناخ الأعمال، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تعزيز جهود الإصلاحات الاقتصادية والوصول إلى ميزانية متحررة من تقلبات أسعار النفط.



«الصكوك الخضراء»



أكد المرزوق دور البنك في الاستدامة عبر «الصكوك الخضراء»، مشيرا الى نجاح ترتيب عملية إصدار صكوك الاستدامة لصالح «بيتك تركيا» بقيمة 350 مليون دولار، وهو الإصدار الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم إصداره من قبل مؤسسه مالية إسلامية، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال.



وفي سياق متصل، أشار المرزوق إلى نجاح عملية اصدار صكوك مضاربة للشريحة الأولى من رأس المال لـ «بيتك» بقيمة 750 مليون دولار، مبينا ان الإصدار تاريخي ويعتبر الأكبر من حيث الحجم على مستوى الكويت، حيث بلغ حجم الطلبات على الإصدار نحو 3 أضعاف الحجم المستهدف، متجاوزا ملياري دولار.



وأكد المرزوق مواصلة الدور الرائد في المسؤولية الاجتماعية في جوانب الأعمال المجتمعية والإنسانية، والاستثمارات المسؤولة، والأنشطة البيئية والصحية والتعليمية، والاهتمام بالقوى العاملة، ودعم الشباب ورواد الأعمال، والتعامل مع المجتمع كحجر الزاوية والبوصلة في رسم استراتيجيات البنك.



نتائج قوية



من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف - عبد الوهاب عيسى الرشود، الى ان «بيتك» نجح في تحقيق نتائج مالية قوية خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، رغم التحديات التي أفرزتها تداعيات جائحة كورونا على البيئة التشغيلية محليا وعالميا.

وأكد ان «بيتك» يتمتع بنسب سيولة عالية وقاعدة رأسمالية متينة تدعم نمو الأعمال والالتزام بالمتطلبات الرقابية، منوها بأهمية مواصلة تحسين جودة الاصول وتطوير سياسات المنح الائتماني ونظم الحوكمة ضمن افضل الممارسات.



وأشار الرشود الى أن «بيتك» يواصل تدعيم قاعدة رأس المال لتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في الكويت والبلدان التي تعمل بها بنوك المجموعة في تركيا والبحرين وألمانيا وماليزيا والسعودية.



جدوى الإستراتيجيات والأعمال



قال الرشود إن «بيتك» حصد العديد من الجوائز العالمية التي تؤكد المصداقية والمكانة المرموقة التي يتمتع بها البنك على المستويين الإقليمي والدولي، وقوة وضعه المالي وسلامة الإجراءات والتوجهات، وجدوى الاستراتيجيات والأعمال.



ومن هذه الجوائز: «أفضل بنك اسلامي في العالم» لسنة 2021 من مجلة «غلوبال فايننس» العالمية، و«أفضل بنك محلي لعام 2021» من «آسيا موني» Asiamoney، كما جاء «بيتك» في المركز الأول خليجيا لأكثر البنوك الإسلامية أمانا لعام 2021 ضمن تصنيف «غلوبل فايننس» لأكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.



دور رائد في تمويل المشاريع



أكد المرزوق على المضي قدما في الدور الوطني الرائد عبر دعم وتمويل المشاريع الحكومية التنموية، وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية للشركات والأفراد وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المحفظة التمويلية لـ «بيتك» تتميز بتنوعها لتشمل قطاعات حيوية مختلفة، بما فيها الطاقة والماء والكهرباء والبنية التحتية والإنشاءات.



113 مليون عملية مصرفية إلكترونية



قال الرشود ان «بيتك» يعزز من إستراتيجية الابتكار في الحلول المصرفية، مبينا أن عدد العمليات المصرفية الالكترونية التي نفذها عملاء «بيتك» عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل تجاوز 113 مليون عملية مصرفية خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من 2021، وبنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مبينا أن الإقبال الكبير من العملاء للاستفادة من خدمات «بيتك» الرقمية يؤكد أن «بيتك» سباق رقميا ومتميز في تنويع حلوله ومواءمتها لاحتياجات العملاء.



كفاءات وطنية شابة ومتميزة



لفت الرشود إلى أن «بيتك» نال تقديرات محلية رسمية لدوره في جهود تدريب وتوطين العمالة ودعم الطلبة والشباب واستقطاب الخريجين المتميزين بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، مبينا أن «بيتك» حقق تقدما ملحوظا في تأهيل جيل متميز من الكفاءات المصرفية الوطنية الشابة.



وثمن الرشود ثقة المساهمين والعملاء ودعم مجلس الإدارة، وأثنى على دور الجهات الرقابية وجهود الموظفين وكل الشركاء وأصحاب المصلحة، مؤكدا المضي قدما في تعزيز ريادة «بيتك» العالمية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.