عادل الشنان



أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد المسبقة للمواطنين الراغبين في التخصيص على مشروع جنوب سعدالعبدالله والمقيدة طلباتهم حتى 31/12/2000 وما قبل، ابتداء من اليوم الخميس، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.pahw.gov.kw.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي انها ستنشر أسماء المستحقين من المواطنين للدفعة الاولى والبالغ عددهم 128 في الأول من ديسمبر، وذلك لتسلم بطاقات القرعة والتي من المقرر أن تعقد في 12 منه.



وأكدت المؤسسة أنها ستعلن لاحقا عن رفع الأولوية التاريخية للراغبين في التخصيص للسنوات التالية وذلك بشكل تدريجي، مبينة أهمية اتباع ضرورة الالتزام بالنظم المعمول بها مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الصحية والضوابط الاحترازية، لافتة الى أنها ستنشر كل ما يتعلق بمشروع جنوب سعد العبدالله تباعا من خلال رسائل إعلامية عبر حساباتها الرسمية والمعتمدة على برامج التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بعملية التخصيص وإجراءات القرعة.