مفرح الشمري



من البرامج الجديدة عبر أثير محطة صوت الشباب 93.9 ofm برنامج ««بين اثنين» الذي يبث كل خميس الساعة العاشرة مساء، وهو من إعداد وتقديم الزميل بشار جاسم ود.سعود بوشهري وبقيادة المخرج المميز جاسم محمد.



فريق عمل «بين اثنين» يحاولون قدر استطاعتهم أن تكون المدة الممنوحة لهم تحمل بين طياتها الفائدة للجميع سواء للمواطنين أو المقيمين، خصوصا بعدما تنفس الجميع الصعداء في ظل انحسار جائحة كورونا والعودة التدريجية لحياتنا الطبيعية.



البرنامج مسجل وفكرته جديدة وتتماشى مع توجهات وزارة الإعلام الحريصة على دعم الشخصيات المميزة من دكاترة ومبدعين شباب بالإضافة الى الفنانين والمخرجين من الكبار والشباب الذين حققوا إنجازات من خلال أعمالهم المعروضة على الشاشة حاليا أو في فترات سابقة.

وفي حلقته السابقة استضاف البرنامج الفنانة هيا الشعبي التي تحدثت عن العديد من مشاريعها المقبلة، مؤكدة حبها الكبير للشعب السعودي الذي تحترمه وتقدره.



‎من جهتها، ثمنت إدارة البرنامج الدور الذي يقوم به الوكيل المساعد لشؤون قطاع الإذاعة بالتكليف سعد الفندي لجهوده المبذولة في مواكبة وتغطية أهم الأحداث التي تحدث من حولنا، فكل الشكر لـ «بوراشد» لحرصه على تقديم الأفضل لإذاعة الكويت من خلال محطاتها المختلفة.