مفرح الشمري



وفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد، يفتتح وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري الأحد المقبل «بيت الموسيقى والمعرض الدائم للفنون التشكيلية»، وذلك في مقر متحف الفن الحديث بحضور العديد من الفنانين والفرق الغنائية والشعبية ووسائل الإعلام المختلفة، حيث ستحيي حفل الافتتاح فرقة الليوان الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد العود والتي ستقدم عددا من أغاني الفنون الغنائية الكويتية بأصوات شبابية، وذلك تشجيعا ودعما لهم، بالإضافة إلى المطرب جاسم بن ثاني.



كما سيتضمن حفل الافتتاح تدشين كتاب منهج «خليل كارادومان» لآلة القانون للدكتور بسام غازي البلوشي.



وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنة العليا لبيت الموسيقى د.محمد الديهان في تصريح صحافي ان من أهداف مشروع بيت الموسيقى أن يكون حاضنة للموسيقيين والفنانين والفرق الغنائية الشعبية بإقامة حفلات منظمة للفرق الغنائية الشعبية، وذلك وفقا لرزنامة بيت الموسيقى.



وأضاف الديهان: ان هذا البيت سيكون وجها لعشاق الموسيقى ليتعلموها وفق مناهج يشرف عليها أكاديميون مختصون في بعض الآلات الموسيقية، مثل البيانو والعود والكمان، وسيحتضن بيت الموسيقى العديد من الندوات التي يحاضر بها نخبة من الأساتذة المتخصصين والفنانين وأيضا سيكون هناك ورش عمل لآلتي القانون والكمان، وورشة عمل عن صناعة الكمان والعود وكيفية اختيار الآلة، وورشة عمل بعنوان إيقاعات من التراث الكويتي.



وذكر ان بيت الموسيقى سيشتمل أيضا على دار الكتاب وهي مكتبة ستكون متخصصة في الموسيقى للباحثين والراغبين في المعرفة، ودار الفنون الشعبية وهي تشمل تاريخ الفرق الغنائية الشعبية المعتمدة في المجلس الوطني وعرض بعض الآلات المستخدمة في الفرق الغنائية الشعبية، كما سيتم عرض بعض الآلات الموسيقية لبعض الدول الآسيوية والأفريقية.