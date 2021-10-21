بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى بيديا ديفي بهانداري رئيسة نيبال الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أجزاء متفرقة من البلاد وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى بيديا ديفي بهانداري رئيسة نيبال الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا فيضانات الأمطار التي اجتاحت أجزاء متفرقة من البلاد، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.