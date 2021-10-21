القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن رجال الشرطة وأسرهم قدموا تضحيات كبيرة لحفظ أمن الوطن في مرحلة دقيقة، مشددا على أننا «لن ننسى أبناءنا وبناتنا الذين قدموا أرواحهم وحياتهم لتصبح مصر في تلك المكانة التي نشهدها حاليا».



وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال حضوره حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين والذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، امس إنه يجب أن «نتذكر دائما أن الجيش والشرطة مازالا يقدمان شهداء»، موجها التحية والتقدير والاحترام باسمه وباسم كل المصريين لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة والقضاء وطوائف المجتمع المختلفة.



ووجه الرئيس السيسي التهنئة للضباط والخريجين الجدد، قائلا: «خلوا بالكم من أنفسكم، وزملائكم وكونوا دائما مثلا عظيما ورائعا للناس في الشارع وفي كل مكان»، مشددا على أن «كافة قطاعات وزارة الداخلية التي تتعامل مع الجمهور يجب أن تكون قدوة ومثلا ينبغي الحفاظ عليه، وهذا هو التطور الذي نتحدث عنه».



وتضمن حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة قيام طلبة الكلية من مختلف السنوات الدراسية بتقديم عروض قتالية تظهر مهاراتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف، سواء في الرماية أو الاشتباك أو المطاردات، ونماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التي تظهر مدى استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام التي يتم تكليفهم بها.



وعلى صعيد آخر، أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.



وقالت الوكالة امس إن تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها السلطات، وأيضا اقتصادها الكبير، مشيرة إلى أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم الخاصة بفيروس «كورونا» حدت من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.