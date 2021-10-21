القاهرة - سامي عبدالفتاح



24 ساعة تفصل بين رباعي الأندية المصرية في بطولتي أفريقيا وجولة الإياب لدور الـ 32 لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، حيث ستكون الافتتاحية غدا (الجمعة) باستضافة الزمالك لفريق توسكر الكيني، حيث فاز الزمالك في لقاء الذهاب 1-0، مما يعزز فرصته للصعود إلى دور المجموعات، أما الأهلي فستكون استضافته لفريق الحرس الوطني بطل النيجر السبت المقبل بعد التعادل في الذهاب 1-1، وفي اليوم نفسه يستضيف بيراميدز فريق عزام يونايتد التنزاني، ويستضيف المصري البورسعيدي فريق الموارد الأوغندي، وكان الفريقان المصريان قد خرجا بنتيجة التعادل السلبي في مباراتي جولة الإياب خارج الديار.



وفيما يعود صانع ألعاب الأهلي محمد مجدي «أفشة» الى تشكيل الأهلي بعد انتهاء اجازة عقد قرانه، يغيب جناح الفريق حسين الشحات عن حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بسبب الإصابة وكذلك الحارس محمد الشناوي والمهاجم صلاح محسن.



ودعما لمسيرة فريق الزمالك بقيادة كارتيرون، وافقت الإدارة على تعديل عقد مصطفي فتحي لاعب الفريق العائد من الإعارة لسموحة الموسم الماضي، وفتح ملف التجديد لخماسي الفريق اشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبوجبل ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه.



وفي شأن آخر، ومع اقتراب غلق باب الترشيح لمجلس إدارة الأهلي، تتسارع الخطوات للاستقرار على محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة.



وتواجه القائمة اشكالية في اختيار منصب النائب، ما بين النائب الحالي العامري فاروق وعضو المجلس خالد مرتجي الذي يتمسك بالمنصب ويرفض التواجد كعضو مرة أخرى.



كما يترقب أمين الصندوق خالد الدرندلي تحديد موقفه، في ظل توجه الخطيب للاستعانة بوجه جديد في هذا المنصب.



ومن المؤكد دخول شخصيات جديدة في مناصب العضوية، بدلا من جوهر نبيل ورانيا علواني ومحمد الدمياطي.