القاهرة - هناء السيد



أشاد عضو مجلس الأمة رئيس لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي د.محمد الحويلة بدور البرلمان العربي وجهوده وانجازاته لدعم القضايا العربية وخدمة المصالح العليا للأمة العربية، من خلال الديبلوماسية البرلمانية العربية.



جاء ذلك خلال مشاركة الحويلة في افتتاح أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي وأعضاء البرلمان ولأول مرة مشاركة البرلمان العربي للطفل وكذلك حضور د.أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني وريتاج العباسي رئيس البرلمان العربي للطفل والأمين العام أيمن الباروت.

كما أشاد بالبنود التي نوقشت خلال الجلسة العامة وكذلك إنجازات البرلمان العربي التي تم استعراضها خلال الجلسة العامة وكذلك تقارير اللجان الاربعة للبرلمان العربي.



كما ثمن مبادرات البرلمان العربي وإطلاق عدة مراكز منها مركز الديبلوماسية البرلمانية العربية والمرصد العربي لحقوق الإنسان وتدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.



وذكر الحويلة اننا نعمل من خلال البرلمان العربي لنحقق آمال وطموحات الشعوب العربية وأن يكون هناك عمل تشريعي نقدم من خلاله قوانين استرشادية يتم تبنيها من قبل البرلمانات العربية، وكذلك زيادة الديبلوماسية البرلمانية العربية للبرلمان خلال حضوره العديد من المحافل الدولية والملتقيات البرلمانية.

وأعرب الحويلة عن سعادته لتكريم ابنة الكويت النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي للطفل غلا المطيري، مؤكدا أن الكويت لديها كفاءات شبابية مشرفة وهم عماد المستقبل والغد المشرق للكويت، مثمنا اهتمام الدولة بأبنائها، وقال ان غلا من العناصر الشبابية الوطنية المشرفة.

من جانبها، أعربت غلا المطيري في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن سعادتها لتكريمها من رئيس البرلمان العربي عادل العسومي وبمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقالت أشعر بالفخر كوني كويتية يتم تكريمي بحضور البرلمانيين العرب.



وأشادت بدور البرلمان العربي للطفل وجهود صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعمه اللامحدود للبرلمان العربي للطفل واستضافة امارة الشارقة للمقر وكذلك دعم الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن الباروت واهتمامه وتوفير كل الطاقات والاهتمام بقضايا الطفل العربي.



من جانبه، أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتمادى في ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء شعبنا اليمني، وخاصة الأبرياء من النساء والأطفال، وكذلك اعتداءاتها المستمرة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والمطارات المدنية في المملكة العربية السعودية.



وطالب رئيس البرلمان العربي خلال كلمته في افتتاح الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، لوقف هذه الجرائم، وإنهاء الوضع المأساوي الذي يعيشه الأشقاء في مدينة مأرب ومديرية العبدية، محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار حالة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم ستشجع هذه الميليشيا على التمادي في جرائمها الإرهابية.



وجدد العسومي تأكيده على دعم البرلمان العربي الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للشعب العربي.



وأوضح العسومي أن البرلمان العربي يواصل التحرك الدولي في دعم القضية الفلسطينية بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومدير عام اليونسكو، بشأن الجرائم والانتهاكات الممنهجة للقوة القائمة بالاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف.