تقدم النائب د.عبدالله الطريجي باقتراح برغبة يقضي باستحداث وزارة الداخلية تأشيرة رياضية، يمنح خلالها المدربون واللاعبون المحترفون وأطباء الرياضة وأخصائيو العلاج الطبيعي القادمون إلى الكويت للعمل في الأندية والاتحادات الرياضية إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر، وفي حالة اتفاق الطرفين وتوقيع العقود تحول الإقامة من مؤقتة إلى إقامة عادية دون الحاجة إلى خروج المتعاقد معهم من البلاد.



وأوضح ان اقتراحه يأتي بسبب ما تتضمنه عقود العاملين في الوسط الرياضي من فترة تجربة من قبل الأندية والاتحادات الرياضية لمدة تتراوح ما بين 3 و 6 أشهر، يتم خلالها تقييمهم وإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود بعد الاتفاق، إلا ان هذا يتسبب في معاناة الأندية والاتحادات الرياضية من تأخر صدور سمات الدخول بالتأشيرة التجارية وغيرها، وهي مخالفة لطبيعة ونشاط هذه الشريحة من الرياضيين.