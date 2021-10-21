

بتمويل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، نفذت المرحلة الثانية من مشروع الإغاثة الدوائية لمرضى الأنيميا المنجلية في أمانة العاصمة صنعاء، بإشراف «العون المباشر» مكتب اليمن. وقالت المتخصصة في مجال العمل الإنساني المدير الإقليمي للعون المباشر مكتب اليمن معالي العسعوسي، إن المرحلة الأولى من المشروع الذي يستمر 6 أشهر نفذت في شهر سبتمبر الفائت.



وأضافت أن الأوضاع في اليمن أدت إلى ضعف الخدمات الطبية خصوصا ما يتعلق بذوي الأمراض المزمنة الذين يعانون للحصول على الأدوية التي تبقيهم على قيد الحياة، بسبب ندرة الأدوية في الأسواق وإن وجدت تكون باهظة الثمن وليس بمقدور الجميع الحصول عليها جراء الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الأشقاء في اليمن.



وأكدت العسعوسي أن المشروع يأتي ضمن الرسالة الإنسانية للهلال الأحمر الكويتي وجهود «العون المباشر» الهادفة الى تخفيف المعاناة الصحية في اليمن.



وذكرت أن المشروع يأتي تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة بالمساهمة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون التعرض لضائقة مالية جراء ذلك.



من جهته، قال منسق مشاريع الصحة بمكتب العون المباشر في اليمن، فريد الدهمشي، ان المشروع يتضمن توفير الأدوية لعدد (212) مستفيدا شهريا من مرضى الأنيميا المنجلية وبإجمالي (1272) مستفيدا لمدة ستة أشهر.



وأضاف أن المشروع ينفذ في الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي، بهدف المساعدة على الحد من المضاعفات الخطيرة للمرض في ظل عدم القدرة على توفير الأدوية والرعاية الطبية اللازمة للمرضى.