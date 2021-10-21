شدد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد عمادي، على عدم التساهل في تطبيق الاشتراطات الصحية في المساجد مع بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة اعتبارا من غد الجمعة.

وقال عمادي في تصريح صحافي اليوم الخميس، إنه حفاظا على المنظومة الصحية في البلاد وحتى لا تعود البلاد الى الوراء كما حصل في بعض الدول يجب التقيد بتوصيات السلطات الصحية ومنها أخذ اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) مع ضرورة لبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل أثناء تأدية الصلاة في المساجد.

وهنأ عمادي جموع المصلين بعودة رص الصفوف في المساجد والسماح بإقامة حلقات تحفيظ القرآن والدروس الدينية مؤكدا انها "بشائر خير بقرب زوال وباء (كورونا) الذي نسأل الله أن يحمي البلاد والعباد من تبعاته".

وأشار الى أن هيئة الفتوى أكدت أهمية أخذ التطعيم بناء على توصيات السلطات الصحية حماية للمصلين في المساجد ولتستمر الوزارة في أداء رسالتها.