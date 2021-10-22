آلاء خليفة



بعد انقطاع دام نحو عام ونصف العام، يعود طلبة جامعة الكويت الى مقاعد الدراسة بكليات الجامعة يوم 24 الجاري.



وقد أجرت «الأنباء» عددا من اللقاءات مع الطلبة أعربوا فيها عن سعادتهم البالغة بالعودة إلى مقاعد الدراسة من جديد والالتقاء بأساتذتهم وزملائهم والتفاعل مع المحاضرات الدراسية، مؤكدين انهم سيلتزمون بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمام داخل القاعات الدراسية والحرص على التباعد الاجتماعي.



في البداية ذكرت الطالبة شريفة إبراهيم من كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة الكويت، انها تشعر بسعادة بالغة بالعودة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام نحو عام ونصف العام تقريبا بسبب كورونا.



وقالت شريفة: هناك بعض المواد سندرسها أونلاين ونأمل ان تكون الدراسة كاملة في الجامعة نظرا لتحقيق التفاعل المطلوب بين الطلبة والأساتذة والذي نفتقده كثيرا في الأونلاين.



وأفادت بأن الاختبارات من خلال الأونلاين كانت صعبة بسبب عدم كفاية الوقت لحل الاختبار ومن ثم يتم إغلاقه بشكل سريع بما لا يتيح للطالب استكمال حل الاختبار ومراجعة إجاباته، كما ان بعض الاختبارات لم تتح فيها خاصية مراجعة الإجابة أو التعديل عليها.



وأكدت انها ستلتزم بكل الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة.



من ناحيته، قال الطالب عبدالرحمن العازمي - طالب بكلية الآداب بجامعة الكويت: ان العودة الى مقاعد الدراسة تعتبر عودة «محمودة وجميلة»، لاسيما اننا أصبحنا بعيدين عن أساتذتنا وزملائنا لفترة طويلة. الحضور في الجامعة يعتبر أمرا جميلا لكل طالب ينتمي لجامعة الكويت وكنا ننتظره بفارغ الصبر، ونحن سعداء فعلا بهذه العودة مع الأخذ بكل الاحتياطات والاشتراطات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.



وأفاد العازمي بأن الدراسة أونلاين كانت لها إيجابياتها وسلبياتها أما التحصيل العلمي فكان جيدا، لاسيما اننا من خلال الأونلاين لم ننقطع عن الدراسة ومواصلة مسيرتنا التعليمية لكن بالنسبة لنا كطلبة فإن العودة إلى مقاعد الدراسة كانت أفضل خيار لنا.



ومن كلية التربية، قالت الطالبة شهد المطيري: إن العودة إلى مقاعد الدراسة مليئة بالمشاعر السعيدة والحنين إلى حضور المحاضرات في القاعات الدراسية والسعادة بالالتقاء بأعضاء هيئة التدريس وزملائنا فضلا عن التفاعل الذي يحققه الحضور بالجامعة والذي كنا نفتقده في الدراسة أونلاين.



وقالت المطيري: بعدما استمرت الدراسة أونلاين نحو عام ونصف العام ها نحن نعود بكل نشاط الى مقاعد الدراسة، آملين ان يكون عاما مليئا بالإنجازات والنجاحات.



وقالت: شعوري لا يوصف باستقبال عام نجني فيه ثمار العلم والتعلم وفيه تحقيق لأحلامنا بالنهضة، مؤكدة ان العودة الى مقاعد الدراسة ستحسن من العملية التعليمية لما في ذلك من تحقيق التفاعل المطلوب بين الأستاذ والطالب واكتساب الخبرات المباشرة وسهولة وصول المعلومة والمشاركة مع بعضنا البعض.



وختاما أعرب الطالب نايف السويط من كلية الآداب «تخصص إعلام» بجامعة الكويت، عن سعادته بالعام الدراسي الجديد، داعيا الجميع إلى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية خاصة داخل قاعات الدراسة.



ضوابط عودة الدراسة «حضورياً»



٭ تحديد آلية التعامل مع الأفراد غير المحصنين من منتسبي الجامعة بتقديم شهادة خلو من فيروس «كوفيد-19» عن طريق عمل مسحة PCR أسبوعيا.



٭ نسبة المحصنين من منتسبي الجامعة بلغت ما يقارب الـ 96%.



٭ الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة لعودة الدراسة الآمنة.