أكدت الهيئة العامة للبيئة أمس متابعتها لمواقع التخييم التي تم تحديدها من البلدية والموزعة على جميع أنحاء البلاد على أن تبدأ المخيمات الربيعية لموسم 2021-2022 في الفترة من 15 نوفمبر حتى 15 مارس المقبل.



وقالت المخطط الجغرافي في إدارة رصد السواحل والتصحر بالهيئة طوعة شمساه لـ «كونا» إن الهيئة تتعاون مع مختلف جهات الدولة وشاركت في لجنة المخيمات الربيعية لهذا الموسم برئاسة البلدية لتنظيم نشاط التخييم، إذ تم خلال اجتماعات اللجنة الاتفاق على المواقع المخصصة للتخييم وتحديد مواقع لنقاط أمنية وعربات الطعام المتنقلة لتلبية احتياجات أصحاب المخيمات.



وأضافت شمساه أن الهيئة تتولى دراسة هذه المواقع وإبداء الرأي فيها في حال وجود تعارض مع منشآت أو مواقع مخصصة لأغراض أو جهات معينة، مؤكدة الالتزام بما جاء في القرار 7 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية، موضحة أن اللائحة تشترط أن تكون مواقع المخيمات بعيدة عن المحميات الطبيعية والمناطق ذات البيئة الحساسة بمسافة لا تقل عن 500 متر، وكذلك عن خطوط الضغط العالي والطرق السريعة بالمسافة ذاتها والابتعاد عن المنشآت العسكرية والنفطية بمسافة لا تقل عن كيلومترين وغيرها من النظم والاشتراطات الواردة في اللائحة.



وذكرت ان المواقع التي حددتها بلدية الكويت للتخييم هذا الموسم هي: الصبية وكاظمة والمطلاع والجهراء واستراحة الحجاج والنوري وأم صفق وكبد والزور والسالمي، مبينة أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع البلدية في هذا الشأن إذ تتولى آلية استخراج التراخيص اللازمة للتخييم، وتكون هناك زيارات ميدانية للمواقع أثناء الموسم لمراقبة الوضع البيئي ومخالفة كل من يقوم بعمل يخالف قانون حماية البيئة واللوائح البيئية.