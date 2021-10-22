القاهرة - خديجة حمودة

وناهد إمام وهالة عمران



أكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، أن مصر تمتلك قوة بحرية حديثة وذات كفاءة عالية بما يعزز من الأمن البحري والاستقرار في المنطقة. وقال الفريق أحمد خالد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والخمسين للقوات البحرية امس إنه «نتيجة لتزايد الاكتشافات للثروات الطبيعة لمصادر الطاقة بقاع البحر بشرق البحر المتوسط قامت القوات البحرية باتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها الحفاظ على تأمين ثروات ومقدرات الدولة المصرية في المياه الاقتصادية الخالصة تمثلت في توزيع القوات على المسرحين (المتوسط - الأحمر) لضمان سرعة رد الفعل في اتجاه التهديد بإنشاء أسطولين (شمالي- جنوبي) وثلاث قواعد بحرية جديدة (برنيس- جرجوب - شرق بورسعيد)، واعتناق مبدأ المناورة الديناميكية بالقوات من مسرح عمليات لآخر حسب اتجاه التهديد، وتدبير وحدات بحرية حديثة ومتطورة بالتعاون مع الدول الصديقة، والتعاون الوثيق في مجال التصنيع المشترك للوحدات البحرية، مع الارتقاء بمستوى العنصر البشرى بالقوات البحرية.



على صعيد آخر، أكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري السعي لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، على نحو يتسق مع جهود تحفيز الاستثمار، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.



وقال غتوري على هامش مشاركته بمنتدى الجمارك الدولي الذي عقد في موسكو امس إنه سيتم الانتهاء من ربط جميع الموانئ المصرية إلكترونيا عبر المنصة الموحدة للتجارة القومية «نافذة» في ديسمبر المقبل، التي تغطي حتى الآن 95% من صادرات وواردات مصر، من خلال استحداث المراكز اللوجستية، إضافة إلى استكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي 85% من المنافذ الجمركية، وتوفير التجهيزات، والتقنيات الحديثة الأخرى المساعدة في منظومة حوكمة العمل من كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع الإلكترونية، ونظام الأقفال الذكية، بما يضمن تعزيز الحوكمة.



الى ذلك، تقدمت مصر ضمن مؤشر مؤسسة «إرنست آند يونج» الدولية حول الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، لتستحوذ على المركز الـ 19 من إجمالي 40 دولة في أكتوبر 2021، كما شغلت المركز الثاني على مستوى الدول العربية بعد المغرب.