يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي برقان في التعاقد مع الرباعي فالح العجمي وعبدالله التويتان وبدر الخزيم وعلي الاستاذ، لتدعيم صفوف الفريق الاول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد في أواخر نوفمبر المقبل.



وتأتي هذه الصفقات لتعزيز التشكيلة التي يمتلكها المدرب أنور يعقوب، ما يمنحه خيارات أوسع في اختيار أساليب اللعب المناسبة. وفضلت إدارة برقان التوقيع مع لاعبين لفترات طويلة تتعدى الموسم الواحد أو التسجيل النهائي في قائمة الفريق لدى اتحاد الكرة، وذلك لعمل نوع من الاستقرار في الفريق الذي يعاني من كثرة التنقلات بين موسم وآخر.