

أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الهيئات الرياضية د.صقر الملا حرصه على توفير الدعم الكامل للنادي البحري الرياضي الكويتي، وسعيه الجاد لإعادة النظر في ميزانيته السنوية بهدف تطوير منشآته ومرافقه، وخططه وبرامجه، إلى جانب دعمه في تنظيم البطولات العالمية ومشاركة فرقه في البطولات الخارجية، مشيدا بالدور الكبير الذي يقدمه النادي للارتقاء بالرياضات البحرية وتحقيق البطولات العالمية.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها أمس الأول للنادي، والتي استهلها بجولة تفقدية لمرافق النادي، أعقبها لقاء إيجابي جمعه برئيس النادي اللواء فهد الفهد بحضور أمين السر العام خالد الفودري وأعضاء مجلس الإدارة علي القبندي ومحمد حمزة ومحمود أبو القاسم، وفيصل القصير وعلي الشمالي وحسين دشتي، وتم من خلاله استعراض احتياجات النادي وما يتطلبه العمل خلال الفترة المقبلة.