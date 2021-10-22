الدوحة- فريد عبدالباقي



يفتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم ستاد الثمامة، أحد ملاعب مونديال قطر 2022، والذي سيحتضن لقاء السد والريان في نهائي النسخة الـ 49 من بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم لموسم 2020-2021 المقررة إقامته في الـ 7 مساء اليوم.



ويعد ستاد الثمامة ضمن الملاعب الثامنة التي تستضيف مباريات كأس العرب 2021، وكأس العالم 2022، إلى جانب ملاعب خليفة الدولي، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، وراس أبوعبود، والبيت، وأخيرا لوسيل.



ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح ستاد الثمامة المونديالي حضور شخصيات كروية مرموقة، أبرزها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات الوطنية، ويتسع ستاد الثمامة لـ 40 ألف مشجع، ويمتاز بتصميمه الفريد المستوحى من «القحفية» أو القبعة العربية التقليدية التي يرتديها الرجال في أنحاء العالم العربي.



هذا، وأكد نجما كرة القدم الأوروبية الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد، والفرنسي لوران بلان، مدرب الريان، تطلعهما الى نهائي كأس أمير قطر، حيث حرص تشافي وبلان على زيارة ستاد الثمامة، وقد أعرب مدرب الريان عن أمله في تحقيق لقبه الأول مع نادي الريان، وإضافة اللقب السابع في البطولة إلى رصيد «الرهيب»، والتتويج بأول بطولة له خارج فرنسا، بينما أكد تشافي خلال الزيارة على جاهزية السد لمواجهة اليوم، وانتزاع اللقب للعام الثاني على التوالي، والـ 18 في تاريخ النادي.



إلى ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إقامة قرعة مونديال قطر 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 31 مارس المقبل، جاء ذلك، خلال كونغرس «فيفا»، والذي أكد فيه رئيس «فيفا» مجددا، دعمه لفكرة تنظيم كأس العالم كل عامين.



وستقام نهائيات كأس العالم 2022 في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر في قطر بمشاركة 32 منتخبا.