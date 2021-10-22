عبدالعزيز الفضلي



رفض ديوان الخدمة المدنية طلب وزارة التربية والخاص بتعيين 160 مراسلا للعمل بديوان عام الوزارة. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان وزارة التربية خاطبت الديوان للموافقة على تعيين المراسلين من أجل رفع الحرج عنها بخصوص الرواتب التي تقوم الشركات المعنية بتأخير صرفها، مشيرة إلى ان الطلب قوبل بالرفض لعدم وجود درجات. على صعيد متصل، ذكرت المصادر ذاتها ان الوزارة تلقت طلبات أكثر من 1500 متقدم للعمل في «النظافة»، وذلك بعدما أعلنت عن حاجتها لعمال نظافة لسد النقص الذي تعاني منه المدارس، مشيرة إلى انه تمت مقابلة ما يقارب 200 شخص من قبل القطاع الإداري يرغبون بالعمل غير انه تم إيقاف المقابلات لوضع آلية ولجنة مختصة في هذا الجانب.



من جانب آخر، أكدت وزارة التربية رفضها لما ورد في المقطع المصور الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى المدارس والذي تظهر فيه احتفالية لا تتعلق بالعملية التعليمية والتربوية ولا تمت لها بصلة، ‏مشددة على أهمية الدور التربوي والتعليمي لإدارات المدارس في غرس القيم والمفاهيم والمبادئ السامية والهادفة، مشيرة بهذا الصدد إلى انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بهذا الشأن وإحالة المتسببين الى التحقيق.



ودعت وزارة التربية جميع المسؤولين في الإدارات التعليمية الى ضرورة الالتزام التام باللوائح والنظم والقرارات التربوية.