بعث صاحـــب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سينـــدي ككيرو حاكـــم عام نيوزيلندا الصديقـــة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تنصيبها حاكمـــا عامـــا لنيوزيلندا الصديقة وأدائهـــا اليمين الدستورية، متمنيا سموه لها كل التوفيـــق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئـــة إلى سيندي ككيرو حاكم عام نيوزيلنـــدا الصديقـــة ضمنهـــا سموه خالص تهانيه بمناسبة تنصيبهـــا حاكما عاما لنيوزيلندا الصديقـــة وأدائهـــا اليمين الدستوريــة، متمنيا سموه لهـــا كل التوفيـــق والسداد.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.